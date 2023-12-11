Азмун из-за травмы может пропустить две-три недели

Нападающий «Ромы» Сердар Азмун из-за повреждения выбыл из строя на несколько недель, сообщает журналист Sky Sport Italia Анджело Манджианте.

28-летний иранец получил травму в матче против «Фиорентины» (1:1) в 15-м туре итальянской серии А. Он вышел на поле из-за травмы Пауло Дибалы на 25-й минуте, но во втором тайме ему самому понадобилась обратная замена.

«Рома» арендовала Азмуна с правом выкупа в летнее трансферное окно. Он провел за римлян 10 матчей в серии А, отличившись одним голом.