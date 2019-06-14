Аурелио Андреацолли – главный тренер "Дженоа"

Аурелио Андреаццоли назначен на пост главного тренера "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба. С 65-летним специалистом заключено двухлетнее соглашение. Оно начнет действовать с 1 июля.

В прошедшем сезоне он возглавлял "Эмполи". Тренер по ходу чемпионата был уволен, но руководство клуба вернуло его на эту должность через полтора месяца. "Эмполи" не сумел сохранить место в серии А, заняв 18-ю позицию, после чего Андреацолли расторг контракт.

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