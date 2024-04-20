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Сегодня, 05:24

Аллегри объяснил, почему «Ювентус» не смог обыграть «Кальяри»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Кальяри» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Италии. Это шестая подряд выездная игра туринцев в серии А без побед — это их худшая серия с сезона-2009/10.

«Все просто: мы допустили семь контратак и постоянно ошибались в простых передачах. Против таких агрессивных команд, как «Кальяри», нужно вести бой. Мы не понимали, в чем дело, особенно учитывая, что мяч приходилось доставлять длинными передачами. Когда ты играешь на данном этапе сезона, ты проиграешь, если не будешь соответствовать сопернику по интенсивности. Именно поэтому у всех игроков «Кальяри» в конце были судороги, они выложились на полную. В таких ситуациях нужно либо соответствовать им по интенсивности, либо уклоняться от этого с технической точностью, а мы не сделали ни того, ни другого», — рассказал Аллегри Sky Sport Italia.

«Ювентус» с 64 очками остался на третьем месте в серии А. «Кальяри» (32 очка) идет 14-м в турнирной таблице.

Футбол
ФК Кальяри
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Милан» уволит Пиоли в конце сезона
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
7
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
14
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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Дженоа – Лацио
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19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
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