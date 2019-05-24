23:38 24 мая | Футбол — Голландия

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" Адвоката в первом матче финала за путевку в Лигу Европы

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"Витесс" и "Утрехт" сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы (1:1). Голом в составе команды Дика Адвоката отметился полузащитник Сандер ван де Стрек, у клуба, который возглавляет Леонид Слуцкий, отличился форвард Тим Матавж. Ответный матч пройдет 28 мая в Арнеме. 

 
24 мая. Утрехт. &quot;Утрехт&quot; - &quot;Витесс&quot; - 1:1. Дик Адвокат и Леонид Слуцкий.Мир в Утрехте. Слуцкий и Адвокат сыграли вничью

Чемпионат Голландии

Плей-офф за место в Лиге Европы 

Финал 

Первый матч

"Утрехт" - "Витесс" - 1:1 (1:1)

Голы: ван де Стрек, 18 (1:0). Матавж, 31 (1:1). 

"Утрехт": Марсман, Клайбер, Бергстрем, Янссен, Гавори, Штридер (Эмануэлсон, 81), Густафссон, Гертлер (ван дер Марел, 87), ван де Стрек, Керк, Дессерс (Крамер, 81).

"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Бюттнер (Кларк, 74), Фор, Сереро, Эдегор, Дауда, Матавж (Бейтинк, 65), Линссен.

Предупреждения: Сереро, 23. Линссен, 78. Гертлер, 78. 

Судья: Мансхот.

24 мая. Утрехт. Стадион "Галгенвард".

Утрехт - Витесс

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