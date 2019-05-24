"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом" Адвоката в первом матче финала за путевку в Лигу Европы

"Витесс" и "Утрехт" сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы (1:1). Голом в составе команды Дика Адвоката отметился полузащитник Сандер ван де Стрек, у клуба, который возглавляет Леонид Слуцкий, отличился форвард Тим Матавж. Ответный матч пройдет 28 мая в Арнеме.
Чемпионат Голландии
Плей-офф за место в Лиге Европы
Финал
Первый матч
"Утрехт" - "Витесс" - 1:1 (1:1)
Голы: ван де Стрек, 18 (1:0). Матавж, 31 (1:1).
"Утрехт": Марсман, Клайбер, Бергстрем, Янссен, Гавори, Штридер (Эмануэлсон, 81), Густафссон, Гертлер (ван дер Марел, 87), ван де Стрек, Керк, Дессерс (Крамер, 81).
"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Бюттнер (Кларк, 74), Фор, Сереро, Эдегор, Дауда, Матавж (Бейтинк, 65), Линссен.
Предупреждения: Сереро, 23. Линссен, 78. Гертлер, 78.
Судья: Мансхот.
24 мая. Утрехт. Стадион "Галгенвард".
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