"Витесс" Слуцкого проиграл "Гронингену" в первом полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы

"Витесс" уступил "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы - 1:2. В составе команды Леонида Слуцкого 90 минут отыграл россиянин Вячеслав Караваев. На его счету 34 игры без замен в этом сезоне чемпионата, одну он пропустил из-за дисквалификации.

В первом тайме из-за травмы Матуша Вего на замену вышел экс-защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер. Он отдал голевой пас на Макса Кларка в эпизоде с единственным мячом "Витесса".

В другой игре 1/2 финала "Утрехт" в гостях победил "Хераклес" - 2:0.

Ответные полуфиналы состоятся 21 мая.

Чемпионат Голландии

Плей-офф за место в Лиге Европы

1/2 финала

Первые матчи

"Хераклес" - "Утрехт" - 0:2 (0:2)

Голы: Густафссон, 36 - с пенальти (0:1). Дессерс, 40 (0:2).

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Чиборра, Кнустер, Меркель (Дуарте, 46. ван Хинтум, 90+1), Дрост (Конингс, 63), Осман, дос Сантос, Кувас, Дальмау.

"Утрехт": Йенсен, Бергстрем, Клайбер, Гавори, ван дер Марел, ван де Стрек, ван Оверем (Штридер, 55), Базур, Густафссон, Дессерс (Гертлер, 75), Керк (Буссаид, 87).

Предупреждения: дос Сантос, 18. ван ден Бейс, 40. ван Оверем, 49. Густафссон, 62. Кнустер, 67.

Судья: Мулдер.

18 мая. Алмело. Стадион "Polman Stadion".