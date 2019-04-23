"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме. Команды забили шесть мячей

"Витесс" уступил "Аяксу" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:4). Дублем в составе клуба из Амстердама отметился полузащитник Душан Тадич, у гостей отличились хавбек Навароне Фор и нападающий Уссама Дарфалу.

"Аякс" набрал 80 очков и остался на 1-м месте в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого с 47 баллами занимает 6-ю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

32-й тур

"Аякс" - "Витесс" - 4:2 (1:0)

Голы: Зиех, 41 (1:0). Тадич, 54 - с пенальти (2:0). де Лигт, 58 (3:0). Фор, 66 (3:1). Тадич, 80 - с пенальти (4:1). Дарфалу, 82 (4:2).

"Аякс": Онана, Фелтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико (Кристенсен, 63), ван де Бек, Шене (Эккеленкамп, 79), де Йонг, Зиех (Нерес, 63), Дольберг, Тадич.

"Витесс": Пасвер, Беро, ван дер Верфф (Теландер, 86), Дуки, Кларк-Солтер, Кларк, Эдегор, Сереро, Фор (Матавж, 67), Дауда, Бейтинк (Дарфалу, 78).

Предупреждения: Беро, 53. Фелтман, 69. ван дер Верфф, 80. ван де Бек, 86.

Удаление: Беро, 90+1.

Судья: Камфайс.

23 апреля. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

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