«Витесс» назначил главным тренером голландского специалиста

Голландский специалист Эдвард Стюринг возглавил «Витесс», сообщает официальный сайт клуба.

И.о. главного тренера Джозеф Остинг, который был назначен после ухода Леонида Слуцкого, войдет в тренерский штаб Стюринга.

56-летний специалист играл за «Витесс» 1987-го по 1998 год, а с 1998-го с перерывами работал в системе клуба асисстентом тренера.

«Витесс» после 18 матчей занимает шестое место в чемпионате Голландии, имея в активе 30 очков.