Все воскресные матчи чемпионата Голландии отменены из-за приближающегося снежного шторма
17:12
Королевский футбольный союз Нидерландов объявил об отмене всех матчей чемпионата Голландии, запланированных на воскресенье, сообщает сайт лиги.
Причина — в ожидаемых экстремальных погодных условиях в стране, из-за которых в Голландии объявили штормовое предупреждение.
Субботние матчи «Херенвен» — «Витесс» и ПСВ — «Твенте» перенесены на более раннее время из-за ожидаемого большого количества снега и льда вечером.
Дату проведения игр «Аякс» — «Утрехт», «Виллем» — «Ден Хааг», «Гронинген» — «Фейеноорд» и «Венло» — «Спарта» объявят позже.
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