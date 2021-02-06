Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Все воскресные матчи чемпионата Голландии отменены из-за приближающегося снежного шторма

17:12
Сложные погодные условия в Голландии. Фото Twitter
Сложные погодные условия в Голландии. Фото Twitter
Теги:

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил об отмене всех матчей чемпионата Голландии, запланированных на воскресенье, сообщает сайт лиги.

Причина — в ожидаемых экстремальных погодных условиях в стране, из-за которых в Голландии объявили штормовое предупреждение.

Субботние матчи «Херенвен» — «Витесс» и ПСВ — «Твенте» перенесены на более раннее время из-за ожидаемого большого количества снега и льда вечером.

Дату проведения игр «Аякс» — «Утрехт», «Виллем» — «Ден Хааг», «Гронинген» — «Фейеноорд» и «Венло» — «Спарта» объявят позже.

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир