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Ван де Бек подпишет новый контракт с «Аяксом». Им интересовался «Реал»

06:57
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает tuttomercatoweb. Соглашение также продолжит действовать до лета 2022 года, только изменится заработная плата.

В летнее трансферное окно 22-летним голландцем интересовался «Реал», который может вступить в переговоры в начале 2020 года. В 9 матчах на его счету 2 гола и 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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