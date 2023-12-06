Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 23:33

«Аякс» удержал победу в доигровке с «Валвейком», Фассен вышел на поле

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аякс» одержал гостевую победу над «Валвейком» (3:2) в доигровке матча 7-го тура чемпионата Нидерландов, который был прерван 30 сентября из-за тяжелой травмы вратаря хозяев Этьенна Фассена.

На 84-й минуте той встречи форвард «Аякса» Брайан Бробби влетел коленом в голову вратаря соперников Этьенна Фассена. Команды остановили игру при счете 3:2 в пользу «Аякса».

6 декабря восстановившийся Вассен принял участие в доигранном матче. За оставшееся время счет на табло не изменился.

После 14 туров «Аякс» с 21 очком занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Валвейк» с 13 баллами — на 15-й строчке.

Врачи спасают на&nbsp;поле Этьенна Фассена. Страшная травма головы вратаря «Валвейка» в матче с «Аяксом». Его реанимировали прямо на поле

Футбол
ФК Аякс
1
0
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
Чемпионат Нидерландов: обзор всех матчей 28-го тура
Адвокат - Слуцкий: пока 1:1
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПСВ обыграл «Фейеноорд» и идет без потерь очков в чемпионате Нидерландов

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости