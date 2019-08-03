"Твенте" сыграл вничью с ПСВ. "Венло" обыграло "РКС Валвейк"

"Твенте" сыграл вничью с ПСВ (1:1) в матче 1-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличился нападающий Кэйто Накамура, за гостей – защитник Дензел Дюмфрис​.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

1-й тур

"Твенте" – ПСВ – 1:1 (1:0)

Голы: Накамура, 8 (1:0). Дюмфрис, 65 (1:1).

"Твенте": Дроммел, Ферхаг, Схенк, Матос, Бейен, Вучкич, Эспиноса, Селахи (Абурджания, 66), Ромератоэ (Плегесуэло, 83), Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 71).

ПСВ: Зут, Фиргефер, Сэйнсбери, Дюмфрис, Перейро (Ихаттарен, 62), Гутьеррес (Боскальи, 84), Росарио, Садилек, Брума (Гакпо, 61), Бергвайн, Мален.

Предупреждения: Дюмфрис, 76. Плегесуэло, 89.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

3 августа. Энсхеде. Стадион "De Grolsch Veste (Arke)".

В параллельной встрече "Венло" обыграло "РКС Валвейк" (3:1). В составе победителей отличились нападающий Элиа Сориано, а такде полузащитники Джонатан Опоку и Петер ван Ойен.

"Венло" – "РКС Валвейк" – 3:1 (0:1)

Голы: Делькруа, 11 (0:1). Сориано, 51 (1:1). Опоку, 61 – с пенальти (2:1). ван Ойен, 87 (3:1).

"Венло": Киршбаум, Резелер, Пахоник (Деккер, 80), ван Брюгген, Янсен, ван Ойен, Нойдеккер, Опоку (С.Шейманн, 90+1), Линхорст, Сориано (Синклэйр, 67), Райт.

"РКС Валвейк": Вессен, Делькруа, Гари, Меуленстен, Квастен, Спирингс, Ринстра, Тахири (Данелс, 85), Матсен, Соу (Сейс, 70), Билате.

Предупреждения: Нойдеккер, 26. Вессен, 59. Сейс, 74. Синклэйр, 90+1. Меуленстен, 90+4.

Судья: Кой (Голландия).

3 августа. Венло. Стадион "Seacon Stadion – De Koel".