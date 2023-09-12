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Сегодня, 11:06

Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам, укравшим личные данные футболистов

Виктория Кравченко
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Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам, которые украли личные данные футболистов, сообщает AD.

Преступники похители удостоверения личности, домашние адреса и данные о зарплате голландских игроков и других профессиональных футболистов.

В союзе не до конца уверены, что преступники не станут распространять данные после получения выкупа.

Сколько денег пришлось заплатить хакерам — не сообщается.

Источник: https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/knvb-betaalde-na-cyberinbraak-losgeld-aan-hackers-om-gegevens-te-beschermen~a1adcf47/
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