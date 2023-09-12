Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам, укравшим личные данные футболистов
Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам, которые украли личные данные футболистов, сообщает AD.
Преступники похители удостоверения личности, домашние адреса и данные о зарплате голландских игроков и других профессиональных футболистов.
В союзе не до конца уверены, что преступники не станут распространять данные после получения выкупа.
Сколько денег пришлось заплатить хакерам — не сообщается.
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