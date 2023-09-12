Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам, укравшим личные данные футболистов

Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам, которые украли личные данные футболистов, сообщает AD.

Преступники похители удостоверения личности, домашние адреса и данные о зарплате голландских игроков и других профессиональных футболистов.

В союзе не до конца уверены, что преступники не станут распространять данные после получения выкупа.