Спортивный директор «Аякса» объявил, что Промес намерен покинуть клуб
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что нападающий Квинси Промес намерен покинуть клуб. Именно поэтому футболист был исключен из заявки на матч 1/4 финала Кубка Голландии с «ПСВ».
«Промес к готов к трансферу. Думаю, что все скоро решится. Он больше не является игроком стартового состава. Не буду скрывать, что его судебное дело так же накладывает отпечаток», — цитирует Овермарса Sportnieuws.
Ранее De Telegraaf сообщал, что 29-летний футболист не будет включен в заявку на четвертьфинал Кубка из-за того, что «Аякс» в ближайшее время может закрыть сделку по его переходу в «Спартак».
Промес выступал за красно-белых с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.
8 февраля «СЭ» стало известно, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу Промеса в московский клуб в связи с уголовным преследованием футболиста на родине.
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