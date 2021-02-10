«Аякс» выложил в своих соцсетях выложил стартовый состав и список запасных на матч 1/4 финала Кубка Голландии с «ПСВ». Нападающий Квинси Промес не попал в заявку клуба на игру.

Ранее De Telegraaf сообщал, что 29-летний футболист не будет включен в заявку на четвертьфинал Кубка из-за того, что «Аякс» в ближайшее время может закрыть сделку по его переходу в «Спартак».

Промес выступал за красно-белых с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

8 февраля «СЭ» стало известно, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу Промеса в московский клуб в связи с уголовным преследованием футболиста на родине.

https://twitter.com/AFCAjax/status/1359559448390488064?s=20