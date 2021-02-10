«Аякс» победил ПСВ в Кубке Голландии
10 февраля 2021, 23:58
«Аякс» выиграл у ПСВ в матче 1/4 финала Кубка Голландии — 2:1. Дубль в составе клуба из Амстердама оформил Себастьян Халлер, а 19-летний защитник Юрриен Тимбер забил в свои ворота.
«Аякс» стал вторым полуфиналистом турнира. 9 февраля «Витесс» взял верх над «Эксельсиором».
В двух других четвертьфиналах сыграют «Херенвен» — «Фейеноорд» и «НЕК Неймеген» — «Венло».
Кубок Голландии
1/4 финала
«Аякс» — ПСВ — 2:1 (2:0)
Голы: Халлер, 19 (1:0). Халлер, 24 (2:0). Тимбер, 58 — в свои ворота (2:1).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю