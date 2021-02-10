«Аякс» победил ПСВ в Кубке Голландии

«Аякс» выиграл у ПСВ в матче 1/4 финала Кубка Голландии — 2:1. Дубль в составе клуба из Амстердама оформил Себастьян Халлер, а 19-летний защитник Юрриен Тимбер забил в свои ворота.

«Аякс» стал вторым полуфиналистом турнира. 9 февраля «Витесс» взял верх над «Эксельсиором».

В двух других четвертьфиналах сыграют «Херенвен» — «Фейеноорд» и «НЕК Неймеген» — «Венло».

Кубок Голландии

1/4 финала

«Аякс» — ПСВ — 2:1 (2:0)

Голы: Халлер, 19 (1:0). Халлер, 24 (2:0). Тимбер, 58 — в свои ворота (2:1).