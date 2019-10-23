СМИ: игрок «Витесса» нагрубил Слуцкому во время тренировки

Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур нецензурно нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому, информирует foxsports.nl.

— Отвали, я не хочу играть за твою команду, — сказал Базур Слуцкому после того, как российский специалист выгнал его с открытой тренировки.

Это реплика стала следствием конфликта, произошедшего в среду между Базуром и форвардом Джеем-Роем Гротом. Другим игрокам пришлось вмешаться. Базур в итоге был удален с тренировки. Уходя, он пригрозил Гроту, что, мол, «достанет его в раздевалке». Затем футболист нагрубил и Слуцкому.

Базур перешел в «Витесс» из «Вольфсбурга» летом этого года. Он провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.