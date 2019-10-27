Слуцкий ждет действий со стороны оскорбившего его игрока

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал отстранение от занятий с основой полузащитника Рихедли Базура. Ранее специалист выгнал его с тренировки из-за конфликта футболиста с одноклубником Джеем-Роем Гротом. Уходя, Базур нецензурно нагрубил Гроту, а впоследствии и россиянину.

— Не придаю большого значения ситуации, — цитирует российского специалиста Omroep Gelderland. — Его будущее зависит от руководства, а не от меня. Это очень сложная ситуация, не знаю, как она разрешится. Но мы ждем действий с его стороны.

Базур перешел в «Витесс» из «Вольфсбурга» летом этого года. Он провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.

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