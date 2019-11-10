«ПСВ» уступил «Виллему II», но сохранил третье место в чемпионате Голландии
В матче 13-го тура чемпионата Голландии «Виллем II» принимал «ПСВ». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
«ПСВ», несмотря на поражение, остался на третьем месте с 24 очками.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
13-й тур
«Виллем II» — «ПСВ» — 2:1 (1:0)
Голы: Нуннели, 7 (1:0). Нуннели, 64 (2:0). Перейро, 85 (2:1).
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом, Петерс, Хольмен, Ньивкоп (Киньонес, 87), Келерт, Льонч, Павлидис (Гладон, 80), Нуннели, Ндайишимий.
«ПСВ»: Уннершталль, Шваб (Баумгартль, 78), Фиргефер, Дюмфрис, Гутьеррес (Перейро, 68), Росарио, Садилек, Ихаттарен, Брума (Митроглу, 68), Доан, Гакпо.
Предупреждения: Херкенс, 30. Гутьеррес, 66. Дюмфрис, 67. Перейро, 70. Доан, 73. Фиргефер, 90.
Судья: Кайперс (Голландия).
10 ноября. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».
«Твенте» — «Зволле» — 2:1 (2:0)
Голы: Вучкич, 16 (1:0). Латибодиер, 25 (2:0). Гучаннеджад, 61 (2:1).
«Твенте»: Брондел, Схенк, Вердонк, Латибодиер, Вучкич, Эспиноса (Абурджания, 83), Бускетс (Бейен, 55), Селахи, Ромератоэ, Канталапьедра, Зехнини (Брама, 57).
«Зволле»: Мус, Лахман, Лам, Пал (Йонсен, 40), Накаяма, ван Вермескеркен, Саймак (Бель Хассани, 86), Деккер (Ти, 83), Хамер, Гучаннеджад, ван Крой.
Предупреждения: Деккер, 81. Лам, 85. Бель Хассани, 90+2.
Судья: Блом (Голландия).
10 ноября. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».
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