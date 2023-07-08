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Сегодня, 19:23

ПСВ оформил переход экс-вингера «Аякса» Ноа Ланга

Руслан Минаев
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ПСВ подписал контракт с вингером «Брюгге» Ноа Лангом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

24-летний нидерландец является воспитанником академии «Аякса», он провел за основную команду 14 матчей и забил 4 гола.

С 2020 года Ланг выступает в составе «Брюгге». За бельгийский клуб он провел 125 матчей, забил 38 голов и отдал 34 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Брюгге
ФК ПСВ
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