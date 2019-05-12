ПСВ де-факто отдал чемпионство "Аяксу"

"Аякс" разгромил "Утрехт" в матче 34-го тура чемпионата Голландии - 4:1. Клуб из Амстердама де-факто стал чемпионом страны в сезоне-2018/19. Его ближайший преследователь ПСВ сегодня уступил АЗ и отстает на 3 очка от лидера.

"Аякс" в последнем туре устроит и поражение. ПСВ, чтобы стать чемпионом, необходимо не только проигрыш соперника, но и ликвидировать колоссальное отставание в разнице мячей. У "Аякса" она сейчас составляет "+84", у ПСВ - "+70".

В этом сезоне "Аякс" также выиграл Кубок Голландии, разгромив в финале "Виллем II" 4:0.

"Аякс" не становился чемпионом Голландии 5 лет, с 2014 года. Всего на его счету рекордные 33 чемпионских титула.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

34-й тур

АЗ - ПСВ - 1:0 (0:0)

Гол: Тил, 49.

АЗ: Бизот, Флар, Свенссон, Ауэян (Вейндал, 80), Махер, Сентьенс, Мидтсье (Вайтенс, 79), Тил, Копмейнерс, Гвюдмундссон (Боаду, 75), Стенгс.

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Росарио (Абухлал, 79), Садилек (Гутьеррес, 60), де Йонг, Бергвайн, Гакпо (Ихаттарен, 80), Мален.

Предупреждения: Шваб, 70. Тил, 90.

Судья: Маккели.

12 мая. Алкмар. Стадион АФАС.

"Аякс" - "Утрехт" - 4:1 (2:1)

Голы: Буссаид, 1 (0:1). Хюнтелар, 14 (1:1). ван де Бек, 45+1 (2:1). Тадич, 75 (3:1). Тадич, 80 - с пенальти (4:1).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, де Лигт, Мазрауи (Шене, 72), Тадич, Зиех (Синкгравен, 85), ван де Бек, де Йонг, Хюнтелар (Траоре, 90).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт (Бергстрем, 58), Клайбер, Гавори, ван де Стрек, Базур (Гертлер, 66), Густафссон, Штридер, Буссаид (Венема, 46), Керк.

Предупреждения: Базур, 7. Летшерт, 36. Янссен, 40. ван де Стрек, 54. Тальяфико, 60.

Судья: ван Букел.

12 мая. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.