Прерванный из-за травмы голкипера «Валвейка» матч с «Аяксом» не будет доигран в субботу

Остановленная игра между «Валвейком» и «Аяксом» в 7-м туре чемпионата Нидерландов не будет доиграна в ближайшие часы.

Об этом ESPN заявил капитан «Валвейка» Михил Крамер. По его словам, самое важное в текущей ситуации — здоровье его одноклубника Этьенна Фассена.

Ранее игра была остановлена из-за тяжелой травмы 28-летнего голкипера. На 84-й минуте Фассен столкнулся с форвардом гостей Брайаном Бробби и в неподвижном состоянии остался на газоне. Арбитр остановил встречу. Игроки «Валвейка» образовали круг вокруг лежащего партнера, после чего его унесли на носилках.