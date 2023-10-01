Матч между «Валвейком» и «Аяксом» остановили из-за серьезной травмы вратаря хозяев

Матч «Валвейк» — «Аякс» в 7-м туре чемпионата Нидерландов прерван из-за травмы голкипера хозяев Этьенна Фассена.

На 84-й минуте 28-летний голкипер столкнулся с форвардом гостей Брайаном Бробби и в неподвижном состоянии остался на газоне. Арбитр остановил встречу. Игроки «Валвейка» образовали круг вокруг лежащего партнера, после чего его унесли на носилках.

Фассен выступает за «Валвейк» с 2015 года. Он провел за команду 186 матчей, в которых пропустил 300 мячей и 40 раз отыграл на ноль.