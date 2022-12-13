Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 01:21

В «ПСВ» не получали официального предложения по Гакпо

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «ПСВ» Марсель Брандс прокомментировал интерес клубов к Коди Гакпо.

«Только 10 из 12 клубов могут позволить себе Гакпо в январе. Посмотрим, произойдет ли это. У нас до сих пор нет официальных предложений. Посмотрим, заплатит ли какой-нибудь клуб большие деньги в январе», — приводит слова Брандса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 23-летний голландец провел 24 матча за «ПСВ», в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.

ФК ПСВ
Коди Гакпо
0
Читайте также
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
Reuters сообщило о демарше дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ
В платежках за ЖКУ появится новая строка
Зеленский перечислил «три шага» на пути к мировому решению ситуации на Украине
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Аякса» Кудус намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости