В «ПСВ» не получали официального предложения по Гакпо

Спортивный директор «ПСВ» Марсель Брандс прокомментировал интерес клубов к Коди Гакпо.

«Только 10 из 12 клубов могут позволить себе Гакпо в январе. Посмотрим, произойдет ли это. У нас до сих пор нет официальных предложений. Посмотрим, заплатит ли какой-нибудь клуб большие деньги в январе», — приводит слова Брандса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 23-летний голландец провел 24 матча за «ПСВ», в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.