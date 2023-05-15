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Сегодня, 17:23

«Наполи» может подписать защитника «Аякса» Тимбера на замену Ким Мин Джэ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» интересуется защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 21-летний голландец рассматривается в качестве замены для Ким Мин Джэ, который может покинуть неаполитанцев летом. В услугах корейца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

Тимбер является воспитанником «Аякса». В текущем сезоне он провел 44 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 42 миллиона евро.

Футбол
ФК Аякс
ФК Наполи
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