«Манчестер Юнайтед» может зимой подписать форварда ПСВ Гакпо за 50 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего ПСВ Коди Гакпо этой зимой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, манкунианцы могут предложить за 23-летнего голландца около 50 миллионов евро. Эта сумма, как считают в «МЮ», должна устроить ПСВ, который прошлым летом отказался продавать Гакпо ряду клубов АПЛ за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гакпо провел 23 матча за ПСВ, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.