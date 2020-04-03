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«Милан» проявляет интерес к капитану АЗ. Летом на него претендовал «Спартак»

12:32
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Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс в летнее трансферное окно может отправиться в серию А. 22-летний голландец, являющийся капитаном своей команды, попал в сферу интересов «Милана», сообщает Tuttosport.

Главный скаут «россонери» Джеффри Монкада лично просматривал Копмейнерса в деле и составил положительное заключение.

В текущем сезоне хавбек провел за АЗ 42 матчах по всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Прошлым летом на игрока претендовал «Спартак», но тогда красно-белые смогли купить партнера Копмейнерса по команде — Гуса Тила.

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