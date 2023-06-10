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Сегодня, 07:42

Ван Бастен: «Просмотр футбола становится утомительным для зрителей»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко Ван Бастен высказался об интересе к футболу в настоящее время.

«Просмотр футбола становится утомительным для зрителей. Если болельщикам станет неинтересно, то они будут выбирать просмотр фильма или сериала, нежели футбольный финал. В таком случае телекомпании уйдут из футбола», — приводит слова ван Бастена FC Update.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Марко ван Бастен
Футбол
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