Ван Бастен: «Просмотр футбола становится утомительным для зрителей»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко Ван Бастен высказался об интересе к футболу в настоящее время.

«Просмотр футбола становится утомительным для зрителей. Если болельщикам станет неинтересно, то они будут выбирать просмотр фильма или сериала, нежели футбольный финал. В таком случае телекомпании уйдут из футбола», — приводит слова ван Бастена FC Update.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.