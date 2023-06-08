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Сегодня, 22:57

«Твенте» спасся в первом матче со «Спартой» за право выступать в Лиге конференций

Руслан Минаев
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«Спарта» дома сыграла вничью с «Твенте» в первом финальном матче плей-офф за право выступать в Лиге конференций в следующем сезоне.

Матч завершился со счетом 1:1. На гол хозяев на 47-й минуте, гости ответили результативным ударом в концовке матча.

В полуфинале «Спарта» обыграла «Утрехт» по сумме двух матчей — 3:2. «Твенте» победил «Херенвен» — 6:1 (по сумме двух матчей).

Ответная игра между «Твенте» и «Спартой» состоится 11 июня.

Футбол
Лига конференций
ФК Спарта (Роттердам)
ФК Твенте
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