ПСВ намерен назначить Петера Боса новым главным тренером

ПСВ хочет назначить Петера Боса новым главным тренером вместо Руда ван Нистелроя, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры уже завершены и скоро будет заключен договор. Первым подписанием нового тренера станет нападающий «Аугсбурга» Рикардо Пепи, переговоры продолжатся в ближайшее время.

24 мая Ван Нистерлой ушел с поста главного тренера ПСВ. 46-летний специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

Последним местом работы Петера Боса был «Лион». 59-летний специалист был отправлен в отставку в октябре 2022 года.