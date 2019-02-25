Леонид Слуцкий – о Кокорине и Мамаеве: "Шесть месяцев – это все же очень много"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" прокомментировал ситуацию с арестом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева за драку в центре Москвы.

Напомним, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Я осуждаю Кокорина и Мамаева за то, что они сделали. Они сами себя давным давно осуждают. На любое действие должно быть противодействие. Если сейчас я на тебя дуну, не значит, что ты должен провести мне двойку в челюсть. Должна быть ответная реакция.

Шесть месяцев – это все же очень много. Реально ли им вернуться в футбол? Ну после разрыва крестообразных связок ведь возвращаются. Кокорин недавно вернулся, поэтому тут вопрос в их состоянии. У Мамаева тоже была тяжёлая травма ахилла. Почему бы им не вернуться?

Возьму ли их к себе, если они не смогут найти клуб в России? По уровню мастерства они бы спокойно могли играть в "Витессе". Но дальше идёт вопрос контрактов, здоровья, выездные они или невыездные и так далее, – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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