Леонид Слуцкий: «Безработный тренер всегда думает, что все пропало»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мыслями о своем будущем после увольнения из голландского клуба. Российский специалист покинул «Витесс» после пяти поражений подряд в ноябре 2019 года. Он возглавлял команду с лета 2018-го.

— Безработный тренер всегда думает, что все пропало, никаких вариантов больше не будет, тебя никуда не позовут, — сказал в эфире передачи «Инсайдеры» Слуцкий. — Сейчас я понимаю, что самое важное в работе — ощущение внутреннего комфорта: с владельцем клуба, с топ-менеджментом. Все самые большие проблемы идут изнутри, потому что там бюджет, высокий уровень конкуренции, работают амбициозные люди.

Каждый человек внутри команды считает, что только от него зависит результат. Даже если зайти в отдел маркетинга футбольной команды, люди будут считать, что они тоже куют результат команды. Но если результат отрицательный, то виноват тренер. Тогда все на тебя смотрят так: «Ну ты конечно и дурак». Может, все сложится так, что я положительно отвечу какому-нибудь клубу завтра, а может быть, это займет какое-нибудь время.