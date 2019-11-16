Капитан «Витесса»: «Об увольнении Слуцкого не может быть и речи»

Капитан «Витесса» Бриан Линссен заявил, что не видит смысла увольнять главного тренера команды Леонида Слуцкого. «Витесс» потерпел поражение в трех последних турах чемпионата Голландии и опустился на пятое место в турнирной таблице.

— Об увольнении тренера не может быть и речи, — приводит слова Линссена Omroep Gelderland. — Никакой. В прошлом сезоне у нас тоже был такой момент, но в итоге мы попали в финале плей-офф. С нетерпением и уверенностью жду следующего матча чемпионата против «Спарты».

Каждый следует своим путем. Сейчас у нас есть три выходных дня, когда мы можем выбросить все из головы. Это то, что нам сейчас необходимо, иначе мы просто можем сломаться психологически. Многие игроки отправились в свои национальные сборные. Надеюсь, они вернутся со свежими головами.

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