Капитан «Гронингена» перейдет в «Дерби Каунти»
17:54
Капитан «Гронингена» Майк Те Вирик перейдет в «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт английского клуба. 27-летний голландец подписал контракт до 2023 года и переедет в Англию в следующем сезоне.
Те Вирик выступает за «Гронинген» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Голландии 19 матчей и забил 1 гол.
???— Derby County (@dcfcofficial) February 6, 2020
FC Groningen's captain Mike te Wierik has agreed to join the Rams this summer from the Dutch Eredivisie side! ?
2??0??2??3???
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...