Капитан «Гронингена» перейдет в «Дерби Каунти»

Капитан «Гронингена» Майк Те Вирик перейдет в «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт английского клуба. 27-летний голландец подписал контракт до 2023 года и переедет в Англию в следующем сезоне.

Те Вирик выступает за «Гронинген» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Голландии 19 матчей и забил 1 гол.