"Гронинген" и "Херенвен" сократили отставание от "Витесса" Слуцкого

"Гронинген" обыграл "Венло" в матче 24-го тура чемпионата Голландии - 3:2. В другой встрече "Херенвен" взял верх над "Виллемом II" - 4:2.
На счету "Гронингена" - 31 очко, у "Херенвена" - 30, они занимают восьмое и девятое место в таблице соответственно. "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого идет на пятой строчке с 39 очками. Места с четвертого по восьмое дают право участия в плей-офф за место в Лиге Европы.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
24-й тур
"Херенвен" - "Виллем II" - 4:2 (3:0)
Голы: Влап, 4 (1:0). Ламмерс, 10 - с пенальти (2:0). Ламмерс, 33 (3:0). Исак, 54 (3:1). Павлидис, 62 (3:2). Ринстра, 90+4 (4:2).
"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Пири, Ринстра, Влап, Кобаяси, Ламмерс, ван Берген (ван Амерсфорт, 84), Хорнкамп (Дрешевич, 89), Йонсен (Михайлович, 69).
"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Майснер, ван дер Богерт, Данкерлуи, Паласиос, Тапия, Краули, Льонч (Кристинссон, 84), Павлидис (Анита, 71), Исак.
Предупреждение: Херкенс, 90+2.
Удаление: Майснер, 67.
Судья: ван ден Керкхоф.
3 марта. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".
"Гронинген" - "Венло" - 3:2 (2:1)
Голы: Пост, 20 (0:1). Махи, 24 - с пенальти (1:1). Махи, 41 - с пенальти (2:1). Млапа, 46 (2:2). Бель Хассани, 64 (3:2).
"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Хандверкер, Шабо, Брюнс (Эль Ханкури, 60), Бель Хассани (ван де Лои, 82), Рейс, Махи, Доан, Сирхейс (Гладон, 77).
"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, ван Брюгген (Грот, 81), Руттен, ван Ойен (Деккер, 38), Пост, Опоку, Сентьенс, Млапа, Йостен.
Предупреждения: Млапа, 40. Доан, 55.
Удаления: Руттен, 35. Доан, 88.
Судья: Гезюбюйюк.
3 марта. Гронинген. Стадион "Hitachi Capital Mobility Stadion".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/