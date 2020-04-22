Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Голландский арбитр принял роды у овцы

20:17
Бас Найхайс. Фото AFP
Бас Найхайс. Фото AFP

Голландский арбитр Бас Найхайс самостоятельно принял роды у овцы.

Найхайс — потомственный арбитр, начавший судить еще в 15 лет. Судья ФИФА с 2007 года. На днях он пожаловался на финансовые проблемы голландских судей, которые не могут зарабатывать из-за приостановки футбольных турниров. Накануне стало известно, что матчи профессиональныых команд в Голландии приостановлены до 1 сентября.

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир