Голландский арбитр принял роды у овцы
20:17
Голландский арбитр Бас Найхайс самостоятельно принял роды у овцы.
Судьи и самоизоляция. Вчера Бас Найхайс узнал печальную новость о запрете всех профессиональных футбольных турниров до 1 сентября. А сегодня у него приятное событие: оягнилась одна из овец. Роды принимал сам арбитр ФИФА. pic.twitter.com/8CwRL8DSns— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 22, 2020
Найхайс — потомственный арбитр, начавший судить еще в 15 лет. Судья ФИФА с 2007 года. На днях он пожаловался на финансовые проблемы голландских судей, которые не могут зарабатывать из-за приостановки футбольных турниров. Накануне стало известно, что матчи профессиональныых команд в Голландии приостановлены до 1 сентября.