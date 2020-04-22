Голландский арбитр принял роды у овцы

Голландский арбитр Бас Найхайс самостоятельно принял роды у овцы.

Судьи и самоизоляция. Вчера Бас Найхайс узнал печальную новость о запрете всех профессиональных футбольных турниров до 1 сентября. А сегодня у него приятное событие: оягнилась одна из овец. Роды принимал сам арбитр ФИФА. pic.twitter.com/8CwRL8DSns — Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 22, 2020

Найхайс — потомственный арбитр, начавший судить еще в 15 лет. Судья ФИФА с 2007 года. На днях он пожаловался на финансовые проблемы голландских судей, которые не могут зарабатывать из-за приостановки футбольных турниров. Накануне стало известно, что матчи профессиональныых команд в Голландии приостановлены до 1 сентября.