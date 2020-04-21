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Чемпионат можно завершить досрочно. УЕФА больше не угрожает исключением из еврокубков

17:33
УЕФА порекомендовал лигам досрочно завершить сезон. Фото AFP
УЕФА порекомендовал лигам досрочно завершить сезон. Фото AFP
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Сегодня, 21 апреля, УЕФА провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций. Была представлена обновленная информация о вариантах, рассматриваемых двумя рабочими группами, которые созданы в середине марта.

Разработаны различные варианты календаря, охватывающие как матчи сборных, так и клубные соревнования.

УЕФА еще раз настоятельно рекомендовал закончить внутренние соревнования — чемпионаты и Кубки. При этом в официальном заявлении из Ньона указывается, что «некоторые особые случаи рассмотрят после того, как будут разработаны принципы допуска в европейские соревнования — в случае отмены внутренних турниров».

Предположительно, речь идет о нескольких лигах, которые собирались объявить итоги своих турниров недействительными. Возможно, так случится в Бельгии и Голландии.

Любые решения по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания исполкома УЕФА, которое пройдет в ближайший четверг.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 505 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 850 человек, выздоровело — 659 615.

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