Голландия и Адвокат начали тренироваться. Зачем?

15 из 18 клубов, выступающих в высшей голландской лиге, приступили к тренировкам — пусть и в особом режиме, в группах. Первыми стали заниматься «Аякс», «Фейеноорд», РКК, «Утрехт» и «АДО Ден Хаг».

На днях к ним присоединились ПСВ, АЗ, «Виллем II», «Твенте», «Хераклес», «ПЭК Зволле», «ВВВ-Венло», «Витесс», «Спарта» и «Эммен».

11 мая соберется «Херенвен», 11-го или 18-го — «Фортуна».

Нет пока информации про «Гронинген», сообщает NOS.

Почти все тренируются за закрытыми дверями, выкладывая фото и видео в соцсетях. В свои команды вернулись те игроки, кого отдавали в аренду. Планы занятий у всех разные. ПСВ, например, собирается поддерживать форму до 16 июня, потом уйдет на каникулы. Настоящая подготовка к сезону-2020/21 стартует 20 июля.

По словам главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката, проведшего пресс-конференцию, его команда будет заниматься до конца мая, информирует AD. Дальнейшие планы зависят от решения исполкома УЕФА, но тренер предполагает, что подготовка к следующему сезону займет больше времени, чем обычно. (Александр Бобров)