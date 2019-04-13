"Фейеноорд" в меньшинстве вырвал победу у "Хераклеса", "Фортуна" с Кошелевым сыграла вничью с "Венло"

"Фейеноорд" одержал победу над "Хераклесом" в матче 30-го тура чемпионата Голландии - 2:1. С 65-й минуты роттердамцы остались в меньшинстве после удаления Николая Йергенсена.

В другой встрече "Фортуна" и "Венло" сыграли вничью. Ворота клуба из Ситтарда защищал бывший голкипер "Кубани" Алексей Кошелев.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

30-й тур

"Фейеноорд" - "Хераклес" - 2:1 (1:0)

Голы: Бергхейс, 33 (1:0). Дрост, 47 (1:1). Бергхейс, 82 - с пенальти (2:1).

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Мартина (Ньивкоп, 57), ван Бек, Маласиа, Класи (ван Перси, 77), Торнстра, Вилхена, Йергенсен, Бергхейс, Ларссон.

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван Хинтум, Россманн (Конингс, 90+1), Чиборра, Меркель, Дрост, Осман, дос Сантос, Петерсон (Дальмау, 58), Кувас (ван дер Ватер, 76).

Предупреждения: Брекерс, 86. Дальмау, 89. Маласиа, 90+2.

Удаление: Йергенсен, 65.

Судья: Камфайс.

13 апреля. Роттердам. Стадион "Фейеноорд".

"Фортуна" - "Венло" - 1:1 (1:0)

Голы: Новакович, 11 (1:0). Грот, 81 (1:1).

"Фортуна": Кошелев, Херингс, Рамирес, Пинту, Мак-Интош, Димерс, Балич, Сметс, Эль-Мессауди, Лампру (Дианесси, 86), Новакович.

"Венло": Уннершталль, Резелер, Жозимар Лима, Янсен, Руттен, Сушич (Сентьенс, 63), Пост, Опоку (ван Брюгген, 80), Линхорст (Грот, 71), Млапа, Йостен.

Предупреждения: Рамирес, 22. Пост, 52. Сметс, 84.

Судья: Бакс.

13 апреля. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".