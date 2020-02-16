«Фейеноорд» проигрывал к 11-й минуте 0:2, но переиграл «Зволле»

В матче 25-го тура чемпионата Голландии «Зволле» принимал «Фейеноорд». Хозяева вели к 11-й минуте со счетом 0:2, но гости смогли переломить ход встречи и вырвали победу.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

23-й тур

«Зволле» — «Фейеноорд» — 3:4 (2:1)

Голы: Ти, 5 — с пенальти (1:0). ван Дейнен, 11 (2:0). Фер, 38 (2:1). Бергхейс, 51 (2:2). Ти, 59 (3:2). Бергхейс, 65 (3:3). Боженик, 88 (3:4).

«Зволле»: Цеттерер, Лам, ван Полен, Пал, Накаяма, Керстен (Йонсен, 82), Штридер (Корман, 90), Клемент, Хамер, Ти, ван Дейнен.

«Фейеноорд»: Бейло, Ие, Сенеси, Гертрейда (Карсдорп, 46), Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю, Бергхейс, Ларссон, Синистерра (Боженик, 46).

Предупреждения: Торнстра, 30. ван Полен, 52. Хамер, 87. Боженик, 89.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

16 февраля. Зволле. Стадион «МАК3ПАРК».

«Виллем II» — «Утрехт» — 1:1 (0:1)

Голы: Баэбек, 4 (0:1). Гладон, 90+1 (1:1).

«Виллем II»: Велленройтер, Нелом, Петерс (Саглам, 88), Хольмен, Ньивкоп, Данкерлуи (Гладон, 78), Келерт, Саддики, Павлидис, Нуннели (Врусай, 82), Ндайишимий.

«Утрехт»: Зут, Клайбер, Гувара, Хогма, Эмануэлсон, Махер, ван де Стрек, Густафссон, Баэбек (ван Оверем, 65), Керк (Сане, 89), Петерсон (Рамселар, 72).

Предупреждение: Ньивкоп, 78.

Судья: Мулдер (Голландия).

16 февраля. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».