"Фейеноорд" и "Спарта" сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Голландии - 2:2. В составе хозяве поля отличились Стевен Бергхейс и Сэм Ларссон, за гостей голы забили Мохамед Райхи и Ларс Велдвейк.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

1-й тур

"Фейеноорд" - "Спарта Р" - 2:2 (0:0)

Голы: Райхи, 49 (0:1). Бергхейс, 66 (1:1). Велдвейк, 74 (1:2). Ларссон, 90+5 (2:2).

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Боттегин (Баннис, 88), Хапс, Сен Жюст, Фер, Бюргер, Кекджю, Бергхейс, Венте (Нарсингх, 64), Синистерра (Ларссон, 62).

"Спарта Р": Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Харруи (Д.Дуарте, 72), Сметс, Ахе (Л.Дуарте, 76), Райхи, Халил Дервисоглу (Велдвейк, 61).

Предупреждения: Маттей, 44. Боттегин, 62. Д.Дуарте, 73. Кекджю, 90+1.

Судья: Маккели (Голландия).

4 августа. Роттердам. Стадион "Де Кайп".