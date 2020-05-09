Эдвин ван дер Сар: «Мы договорились с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что отпустим их летом 2020 года»

Вратарь «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что клуб разрешит некоторым из своих лидеров сменить команду в ближайшее трансферное окно.

— В прошлом году мы договорились с Андре Онана, Николасом Тальяфико и Донни ван де Беком о том, что они останутся в «Аяксе» еще на год, до 2020 года, — приводит Sky Sports слова ван дер Сара. — Затем мы постараемся помочь найти выгодное предложение друг для друга. Тем не менее, это не значит, что мы будем делать для кого-то 50-процентную скидку, другие клубы могут про это забыть.