Душан Тадич: «Не был удивлен, что «Барселона» хотела подписать меня»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич прокомментировал интерес со стороны «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

— Я не был удивлен, что «Барселона» хотела подписать меня: я верю в себя и показываю отличные результаты в сезоне, — цитирует хавбека Sport. — Но я много раз говорил, что «Аякс» — мой клуб, у меня нет причин уезжать. У меня есть все, что я хочу, так что я планирую продлить контракт до 2026 года.

Напомним, в январе этого года представители каталонского клуба вели переговоры с агентом футболиста по поводу его трансфера. Руководство сине-гранатовых надеялось приобрести 31-летнего серба после того, как сорвался переход в клуб нападающего «Валенсии» Родриго Морено.

В текущем сезоне Тадич выступил в 22 матчах чемпионата Голландии, на его счету — 9 голов и 15 результативных передач. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 25 миллионов евро.