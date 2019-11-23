Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»

«Аякс» в матче 14-го тура чемпионата Голландии обыграл «Хераклес» со счетом 4:1.

Дубль на счету Квинси Промеса, еще по голу забили Закария Лабиад и Клас-Ян Хюнтелар. Гости ответили точным ударом Сириля Дессерса.

Амстердамский клуб с 38 очками лидирует в чемпионате Голландии, опережая идущего на втором месте «АЗ Алкмар» на 6 очков.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

14-й тур

«Аякс» — «Хераклес» — 4:1 (1:0)

Голы: Промес, 26 (1:0). Лабиад, 56 (2:0). Промес, 60 (3:0). Хюнтелар, 87 (4:0). Дессерс, 90 (4:1).

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи (Дест, 67), Схюрс, Мартинес, Тадич, Лабиад (Хюнтелар, 73), Зиех (Марин, 81), ван де Бек, Промес.

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра, Кнустер, Меркель, Якубяк (Осман, 57), Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Мауро Жуниор, 61), ван дер Ватер (Бейлевелд, 69).

Судья: Хиглер (Голландия).

23 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».