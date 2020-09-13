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«Добро пожаловать домой». Фанаты «Гронингена» устроили перформанс в честь Роббена

18:06
Перформанс фанатов «Гронингена». Фото instagram.com
Перформанс фанатов «Гронингена». Фото instagram.com
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Перед началом матча 1-го тура чемпионата Голландии «Гронинген» — ПСВ фанаты домашней команды подготовили красочный перформанс в честь нападающего Арьена Роббена. Для 36-летнего футболиста эта игра стала первой в эредивизи с 2002 года.

«Добро пожаловать домой, Арьен», — написано на баннере болельщиков «Гронингена».

Роббен выступал за «Гронинген» с 2000-го по 2002 год. 27 июня форвард возобновил карьеру и подписал контракт с голландской командой.

Гронинген — ПСВ

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