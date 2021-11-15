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Чемпионат Нидерландов может быть приостановлен до возврата зрителей на стадионы

08:31
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Чемпионат Нидерландов может быть приостановлен на три недели, пока в стране действует запрет на посещение стадионов из-за ухудшений эпидемиологической ситуации, сообщает AD.

По информации источника, большинство нидерландских клубов готовы пожертвовать зимней паузой ради возможности не играть без зрителей и не нести убытки.

При этом отмечается, что правительство страны может продлить действующие запреты.

Дополнительная информация:

https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/voetbalclubs-willen-competitie-stilleggen-knvb-denkt-na-over-schrappen-winterstop~a21d7152/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2F

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