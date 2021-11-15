Чемпионат Нидерландов может быть приостановлен до возврата зрителей на стадионы

Чемпионат Нидерландов может быть приостановлен на три недели, пока в стране действует запрет на посещение стадионов из-за ухудшений эпидемиологической ситуации, сообщает AD.

По информации источника, большинство нидерландских клубов готовы пожертвовать зимней паузой ради возможности не играть без зрителей и не нести убытки.

При этом отмечается, что правительство страны может продлить действующие запреты.