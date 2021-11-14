Экс-игрок ПСВ стал участником смертельного ДТП, в котором погиб ребенок
Бывший игрок ПСВ и молодежной сборной Нидерландов Раи Влут стал участником ДТП, которое произошло в ночь с 13 на 14 ноября, сообщает Hcnieuws.nl.
Машина футболиста столкнулось с автомобилем, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. От полученных травм в больнице скончался 4-летний мальчик.
Как сообщает полиция, существует версия, согласно которой футболист и его спутник были в нетрезвом состоянии за рулем. Они задержаны и находятся под стражей.
Руководство «Хераклеса», цвета которого защищает Влут, принесло пострадавшим свои соболезнования.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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