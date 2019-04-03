"Бреда" обыграла "Экселсиор", "Фортуна" и "Ден Хааг" сыграли вничью

Завершились два матча 28-го тура чемпионата Голландии.
"НАК Бреда" на выезде обыграла "Экселсиор" - 2:1. Победный мяч в концовке игры забил Менно Кох. "Фортуна" и "Ден Хааг" сыграли вничью - 0:0.
Чемпионат Голландии
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28-й тур
"Экселсиор" - "НАК Бреда" - 1:2 (1:0)
Голы: Эль-Хамдауи, 30 (1:0). Корте, 67 (1:1). Кох, 90+3 (1:2).
"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет, Ауде Котте, Хореманс, Брейнс (Фортеш, 90+1), Колвейк, Мессауд (Махмудов, 85), Схаутен, Эль-Хамдауи (Эккерт, 74), Эдвардс.
"НАК Бреда": ван Лер, ван Анхолт (Карами, 46), Кох, Палмер-Браун, Лейг, Найхолт (Илич, 56), Кали, Лундквист, те Вреде, Корте, Кастанер (Росхевел, 62).
Судья: ван ден Керкхоф.
3 апреля. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".
"Фортуна" - "АДО Ден Хаг" - 0:0
"Фортуна": Кошелев, Херингс, Ниняй, Пинту, Мак-Интош, Хосе Родригес, Димерс, Сметс, Лампру (Эль-Мессауди, 80), Новакович (Дианесси, 90+3), Семеду (Хюттен, 37).
"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс, Госсенс (Фалкенбург, 61), Мэлоун, Баккер, Эль-Хаяти, Хои (Нецид, 61), Беккер.
Предупреждения: Мейерс, 13. Ниняй, 74. Баккер, 76.
Удаление: Хосе Родригес, 32.
Судья: Камфайс.
3 апреля. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".
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