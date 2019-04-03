"Бреда" обыграла "Экселсиор", "Фортуна" и "Ден Хааг" сыграли вничью

Завершились два матча 28-го тура чемпионата Голландии.

"НАК Бреда" на выезде обыграла "Экселсиор" - 2:1. Победный мяч в концовке игры забил Менно Кох. "Фортуна" и "Ден Хааг" сыграли вничью - 0:0.

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28-й тур

"Экселсиор" - "НАК Бреда" - 1:2 (1:0)

Голы: Эль-Хамдауи, 30 (1:0). Корте, 67 (1:1). Кох, 90+3 (1:2).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет, Ауде Котте, Хореманс, Брейнс (Фортеш, 90+1), Колвейк, Мессауд (Махмудов, 85), Схаутен, Эль-Хамдауи (Эккерт, 74), Эдвардс.

"НАК Бреда": ван Лер, ван Анхолт (Карами, 46), Кох, Палмер-Браун, Лейг, Найхолт (Илич, 56), Кали, Лундквист, те Вреде, Корте, Кастанер (Росхевел, 62).

Судья: ван ден Керкхоф.

3 апреля. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".

"Фортуна" - "АДО Ден Хаг" - 0:0

"Фортуна": Кошелев, Херингс, Ниняй, Пинту, Мак-Интош, Хосе Родригес, Димерс, Сметс, Лампру (Эль-Мессауди, 80), Новакович (Дианесси, 90+3), Семеду (Хюттен, 37).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс, Госсенс (Фалкенбург, 61), Мэлоун, Баккер, Эль-Хаяти, Хои (Нецид, 61), Беккер.

Предупреждения: Мейерс, 13. Ниняй, 74. Баккер, 76.

Удаление: Хосе Родригес, 32.

Судья: Камфайс.

3 апреля. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".

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