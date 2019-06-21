Березуцкие останутся в тренерском штабе "Витесса"

"Витесс"​ объявил, что бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкий останутся в тренерском штабе клуба. Оба экс-футболиста будут работать в качестве помощников тренера.

Они присоединились к Леониду Слуцкому в качестве стажеров в начале января. Напомним, что в конце декабря 37-летние Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Сам 47-летний российский специалист работает в команде с начала минувшего сезона. Под его руководством "Витесс" занял пятое место в чемпионате Голландии, но не смог завоевать путевку в Лигу Европы.