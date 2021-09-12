ПСВ обыграл АЗ и вернулся на первое место в чемпионате Нидерландов
ПСВ победил АЗ (3:0) в матче четвертого тура чемпионата Нидерландов.
Голы забивали Оливье Боскальи, Йорбе Вертессен и Рицу Доан. ПСВ набрал 12 очков и вновь вышел на первое место. У АЗ три очка и 13-я позиция.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
4-й тур
АЗ — ПСВ — 0:3 (0:1)
Голы: Боскальи, 14, Вертессен, 69, Доан, 83
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