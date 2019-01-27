АЗ переиграл "Херенвен" и обошел "Витесс" Слуцкого

АЗ одержал победу над "Херенвеном" (2:0) в рамках 19-го тура чемпионата Голландии. Первый мяч в свои ворота забил защитник Шерел Флоранус, а второй гол забил хавбек гостей Уссами Идрисси.

АЗ набрал 31 очко в чемпионате Голландии и обошел "Витесс" (29 баллов), который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий. "Херенвен" с 21 очками на 19-й строчке.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

19-й тур

"Херенвен" – "АЗ" – 0:2 (0:0)

Голы: Флоранус, 64 – в свои ворота (0:1). Идрисси, 78 (0:2).

"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Флоранус, Пири, Схарс (Кобаяси, 76), Ринстра, Влап (Михайлович, 70), ван Амерсфорт, Ламмерс, ван Берген.

"АЗ": Бизот, Флар, Свенссон, Ауэян (Вейндал, 69), Махер, Сентьенс (Йонсен, 89), Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Гвюдмундссон, 86).

Предупреждения: Махер, 13. Свенссон, 28. Схарс, 66. Пири, 73. Михайлович, 88.

Судья: Мулдер (Голландия).

27 января. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".

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